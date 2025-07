Palestinci umirajo v trpniku, sami od sebe

V nadaljevanju preberite:

Ko smo palestinskega ilustratorja Mohameda Saba'aneha v nedavnem intervjuju vprašali, kako si predstavlja osvoboditev Palestine, je odgovoril preprosto: kot normalno življenje. Vsak običajen človek si želi vse prej kot biti žrtev in biti razčlovečen – a ko gre za Palestince, to dvoje ni dovolj, da bi se kaj obrnilo na bolje. Avtor in aktivist Mohamed al Kurd v svoji drugi knjigi Perfect Victims and the Politics of Appeal (Haymarket Books, 2025) piše o popolnih žrtvah – in tem, da bi morali Palestincem zagotoviti pravico, tudi če – oziroma pa čeprav – to niso.