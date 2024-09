(KOMENTAR) Ulivanje svinca je umazano početje

V nadaljevanju preberite:

Dokazov, da Cipi Livni nikakor ni običajna državljanka, je dovolj, prišla so iz kredibilnih virov, trmasto vztrajanje pri njenem nastopu je samo po sebi posebno sporočilo. Očividci so vedeli povedati, da se izraelska dama ne zna obnašati, saj nastopu palestinske sopranistke Nour Darviš v ponedeljek zvečer ni zmogla ploskati, izraelskemu judovskemu hornistu in skladatelju Šačarju Zivu pač da. A zadeve so šle precej globlje od zgolj drobnih protokolarnih turbulenc.

Pobud oziroma zahtev za umik vabila Cipi Livni na letošnji Blejski strateški forum organizatorji niso upoštevali, prezrli so tudi opozorilo, da operacija Uliti svinec velja za »znanilko vse bolj genocidne narave izraelske politike«. Časa za analizo, kaj je od Izraelkinega nastopa na Bledu kdo pridobil in kdo kaj izgubil, je dovolj. Začetni premislek pa daje slabo sliko o trdnosti stališč slovenske zunanje politike.