Konec naftnega prijateljstva

Po večtedenskih notranjih trenjih je državam EU le uspelo pod streho spraviti naftni embargo proti Rusiji. Tudi Vladimir Putin gotovo igra na karto zviševanja cen energentov in hrane, ki bi lahko povzročalo krize tako v Evropi kot v sosednjih regijah, na Bližnjem vzhodu in v Afriki. To lahko dobi vse jasnejše politične razsežnosti in s sprožitvijo prihoda večjega števila beguncev povzroči dodatne pretrese na stari celini.