Labodji spev predsedovanja

V nadaljevanju preberite:

Ko voditelj države novinarko, ki je profesionalno in temeljito opravila svojo nalogo, blati, da po inštrukcijah laže za preživetje, samega sebe postavlja zunaj okvira sprejemljivega v Evropi 21. stoletja in temeljnih načel EU, kakršna so nastala na podlagi zgodovinskih izkušenj in so zapisana v njenih temeljnih aktih. Nedostojno odzivanje na kritiko kaže nerazumevanje vloge tiska kot stebra demokracije.