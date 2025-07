Vrtci: Lani sto oddelkov manj, a so v več kot polovici povečali normativ

V nadaljevanju preberite:

Poslanci bodo danes obravnavali predlog novele zakona o vrtcih, ki je povzročil razburjenje, še preden je prišel do državnega zbora. Sviz je zbral skoraj 36.000 podpisov zaposlenih v vrtcih in staršev otrok za ukinitev fleksibilnega normativa, ki omogoča dva dodatna otroka v oddelku. Združenje zasebnih vrtcev Slovenije in iniciativa staršev otrok v zasebnih vrtcih pa nasprotujeta napovedanim spremembam financiranja zasebnih vrtcev, saj da to pomeni njihov konec.