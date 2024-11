(KOMENTAR) Milijardni primanjkljaji kot nova normalnost

V nadaljevanju preberite:

S prepričljivo večino poslanskih glasov sta bila to sredo sprejeta državna proračuna za prihodnji dve leti, oba z rekordnimi 17 milijardami evrov porabe. Ob tem je za leto 2025 še naprej predviden visok, skoraj dvemilijardni primanjkljaj, ki sega nekoliko pod mejo treh odstotkov BDP – in seveda sproža nasprotujoče si komentarje. Po besedah ministra za finance je to lep dosežek, češ to je drugi najnižji proračunski primanjkljaj v zadnjih šestih letih. Na drugi strani pa tolikšen načrtovani računovodski minus v poslovanju države vzbuja kar nekaj utemeljenih pomislekov.

Zakaj pri nas še vedno nismo pripravljeni na kakovostno programiranje proračunskih izdatkov? Zakaj se primanjkljaj lahko še poveča? Kaj je nauk spodletelega referenduma o drugem bloku jedrske elektrarne? Zaradi česa vse je nujna pokojninska reforma?