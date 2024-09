(KOMENTAR) Kar nekaj vprašanj za 17 milijard evrov

V nadaljevanju preberite:

Brez posebnega pompa, v senci drugih dogodkov, predvsem afere »modre luči«, in za zdaj tudi brez opaznih porabniških trenj v koaliciji, je vlada ta teden potrdila predloga državnih proračunov za prihodnji dve leti. Oba seveda predvidevata nadaljevanje politike primanjkljajev in s tem povezanega dodatnega zadolževanja države. Če je kdo pričakoval vroč proračunski septembrski prolog z običajnimi pritiski interesnih skupin, se to za zdaj ni zgodilo – res pa bo za to še več kot dovolj časa v slabih dveh mesecih, ko bosta oba najpomembnejša makroekonomska dokumenta za leti 2025 in 2026 v obravnavi v državnem zboru.

Kaj pokaže primerjava proračunov za letos in prihodnje leto? Zakaj je zlasti predlagani proračun za 2026 videti precej nerealen? Kaj prinašajo nova fiskalna pravila?