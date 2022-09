Mobilizacija. Brez blefa

V komentarju preberite:

Napoved, ki je v zraku, nas je vrnila 60 let v preteklost. V Rusiji tistemu času pravijo karibska kriza, na zahodni strani Atlantika govorijo o raketni krizi. Ruševine Hirošime so bile oktobra 1962 stare 17 let in nekaj tednov. Sovjetska zveza je na Kubo pritovorila jedrske konice. Nikita Hruščov pa je atomsko orožje poslal na Karibe zato, ker so pred tem Američani jedrsko orožje namestili v Turčiji. In Italiji. Ko je bilo jedrsko orožje na otoku, ki ga je politično nadziral Fidel Castro, je ameriški predsednik John F. Kennedy proti Kubi poslal močno ladjevje. Merjenje moči in testiranje zmogljivosti živcev je trajalo nekaj tednov. Sovjeti so sestrelili ameriško vohunsko letalo, v neposredni bližini Kube je bilo sovjetsko ladjevje. Za zgodovino: oktobra in novembra 1962 je bilo človeštvo najbliže točki, ko bi bilo jedrsko orožje aktivirano. In aktivirali bi ga lahko dve velesili.

O čem govori Putinova grožnja, da bo Ruska federacija, če bo to pootrebno, uporabila jedrsko orožje?