Nad dacarji le modro nebo

Robert Golob je postrojil svoje vrste in iz njih po Marti Kos odslovil še Tatjano Bobnar. Gen-i, od koder ga je izstrelilo v politiko, je vodil, milo rečeno, odločno in ob visoki stopnji fluktuacije zaposlenih. Svojemu stilu se očitno ni odrekel.

Njegova ekipa gre naprej. V parlament, v katerem se vrstijo izredne seje in sprejemanje zakonov po hitrem postopku, je poslala še predlog novele zakona o finančni upravi Republike Slovenije (Furs). Po njem se bodo fursovci lahko šli tudi nekakšne tajne agente. Novela namreč predvideva, da bodo lahko v finančnih preiskavah davčnih prekrškov uporabljali tajne metode in sredstva, ki so sicer običajni za policijske in obveščevalne vrste, pri preiskavah kriminala, sumih ogroženosti državne varnosti in podobnih »velikih« zadevah.

Predvideno je, da bodo dacarji lahko na vozila in blago nameščali sledilne naprave. O tem bodo odločili sami, za uporabo sledilnih naprav ne bodo potrebovali odredbe sodišča.

V predlogu novele zakona je sicer nekaj varovalk, ki naj bi ščitile pred morebitnimi zlorabami te pomembne širitve pooblastil. Med drugim, da ne bodo zbirali podatkov o osebah, ki bodo premeščale s tajnimi sledilnimi napravami opremljena vozila ali blago, prav tako naj bi sledilne naprave nameščali le na zunanjost vozil.

Obveza pridobitve odredbe sodišča bi bila menda moteča za uspešnost finančne preiskave. Policija in obveščevalci pri svojih aktivnostih te svobode, da bi se sami odločali o uporabi tajnih metod in sredstev, nimajo. Imajo pa, v nasprotju s Fursom, zapovedan še parlamentarni nadzor.

Zlorabe pooblastil so vedno mogoče. To naj bi se dogajalo na uradu za preprečevanje pranja denarja pod vlado Janeza Janše, kjer naj bi nezakonito zbirali podatke o političnih nasprotnikih. Ker se oblast menja in ker nikoli z gotovostjo ni mogoče sistema nastaviti tako, da pooblastila kdo iz političnega ali kakšnega drugega interesa ne bi mogel zlorabiti, bi veljalo o zamišljenih spremembah še enkrat premisliti. Jih uvajati s tresočo se roko in čim več varovalkami. Kdo namreč pravi, da sta kršenje človekovih pravic in poseganje v svoboščine mogoči le pod Janševo vladavino?