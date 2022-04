Nad kartele z evropskim kartelom

V nadaljevanju preberite:

Notranji trg EU je letos na resni preizkušnji, ko države poskušajo ublažiti vpliv vse višjih cen surovin, energentov in hrane. Velik del te rasti je preprosta posledica tega, da je po eni strani v EU veliko razpršenih kupcev, ki jim na drugi strani stojijo kartel Opec+ in Gazprom. Usklajen ponudnik in razpršeni kupci. Ima EU za pripravljene ustrezne ukrepe?