Ne čakajmo na maj

Petindvajseti festival slovenskega filma bo drevi slavnostno odprla digitalno restavrirana različica Vesne. Da ima vsejugoslovanska uspešnica Františka Čapa in eden najbolj gledanih domačih filmov posebno mesto v naših srcih in znotraj dediščine slovenske kinematografije, ni dvoma, po njej se ne nazadnje imenujejo tudi festivalska priznanja. Letošnji poklon Vesni je tudi mah, ki ubije več muh. Zaznamujemo namreč 50. obletnico Čapove smrti, 110. obletnico rojstva avtorja glasbe v tem filmu Bojana Adamiča in 120. obletnico rojstva montažerke in cineastke Milke Badjura, ki je film montirala.

Poklon dediščini in spominu na avtorje je na nacionalnem festivalu seveda povsem na mestu. Sploh če je vpet v širšo kulturno-turistično vizijo ohranjanja in promoviranja bogate filmske zapuščine. Pa vendar je odločitev, da revijo tekoče letne produkcije odpira skoraj 70-letna filmska klasika, v festivalskem miljeju nenavadna gesta. To je namreč ekskluzivna priložnost, da soj žarometov in elitne termine namenimo sodobnim avtorjem in njihovim najnovejšim stvaritvam.