Nepotešena lakota po nepremičninah

Zadnja leta nehvaležno pisati o nepremičninskem trgu. Področje je gotovo aktualno, vendar novinarji že dve leti ponavljamo isto: ponudba presega povpraševanje, cene nenehno rastejo. Sčasoma so se tej mantri pridružile ležarine, ki so povečale zanimanje za nakup nepremičnin, zdaj naložbeni vidik poganja tudi strah pred inflacijo. Ker nepremičnino kupujejo prijatelj, sosed in teta, vse skupaj spremlja še čredni nagon. Nepremičnino bi danes imeli že skoraj raje kot dober avtomobil.