Nevihtni oblaki sušnega poletja

Na Hrvaškem je spet čas, ko se vsi, z desnosredinsko HDZ na čelu, spominjajo enega od zanje najpomembnejših dogodkov v novejši zgodovini države. V teh dneh pred 27 leti so namreč v vojaški akciji izgnali okupatorje, Srbe, vsakoletne spominske slovesnosti pa imajo vse od takrat (z današnjo vred) precejšnjo politično težo, zlasti v odnosih med Hrvati in Srbi na Hrvaškem ter tudi med Hrvaško in Srbijo. Ti so ves čas naelektreni, zdaj pa so zaradi novih obtoževanj z ene in druge strani zdrsnili na najnižjo raven.