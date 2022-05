Nova opozicija, stare metode

V nadaljevanju preberite:

Četudi gre za SDS, ključno vladno stranko zadnjih dveh let, proti kateri so se na volitvah, v bistvu pa na referendumu o zapuščini vladavine Janeza Janše, množično izrekli volivci, je treba dogajanje na včerajšnji konstitutivni seji državnega zbora že ocenjevati skozi vatle presojanja razmerij med pozicijo in opozicijo, kjer je zadnja v strukturno podrejenem položaju.

In SDS je od včeraj spet opozicijska stranka. Na voljo so ji razvejena opozicijska orodja, ki jih iz preteklosti zelo dobro pozna in vešče uporablja. Ali to počne strateško premišljeno, je drugo vprašanje, nikakor pa tega ne počne državotvorno.

Slovenska parlamentarna zgodovina ne pozna primera, da bi že na konstitutivni seji državnega zbora opozicija vložila toliko zakonskih predlogov v parlamentarno proceduro, kot sta to orkestrirano izvedli SDS in Nova Slovenija. Izjavi Janeza Janše, da bodo državotvorna opozicija, in Mateja Tonina, da bodo konstruktivna opozicija, sta bili ob prvi priložnosti postavljeni na laž.