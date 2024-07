O svetovalcih in kanclerjih

V nadaljevanju preberite:

Dolgoletni svetovalec kanclerke Angele Merkel Christoph Heusgen je še tik pred ruskim napadom na Ukrajino zagovarjal politiko svoje kanclerke do Vladimirja Putina, ki jo je sam pomagal soustvarjati. Danes vemo, da so motili vsi, in Heusgenova izjava, da je Nato edini, ki ga Putin spoštuje, je vzeti kot priznanje zmote. A vsi zmote niso pripravljeni priznati, zavoljo finančnih koristi, ideološke zaslepljenosti ali pač sindroma zlorabljenca. Pomembno je, kdo so svetovalci in kdo svetuje svetovalcem.