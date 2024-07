V nadaljevanju preberite:

Angela Merkel danes praznuje okroglo obletnico - 70 let. Njeni politični sopotniki so ji čestitali s superlativi o njenem prispevku k nemški demokraciji. Praznovala bo v zasebnem krogu. A ob okrogli obletnici se nadaljujejo razprave o njeni zapuščini, predvsem z vidika nekaterih spornih in kontroverznih odločitev.