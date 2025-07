Odnos do genocida ima v Sloveniji feministično noto

V nadaljevanju preberite:

Dejansko vplivnejši moški svetovalni krog okoli predsednika vlade Roberta Goloba pa kaže precej razumevanja za interese ZDA in njene proksi regionalne izpostave na Bližnjem vzhodu. To se delno kaže tudi v Golobovih stališčih, da mora Slovenija počakati, da se za odločnejše ukrepe zoper Izrael nabere skupina enako mislečih držav. Identično zgodbo smo gledali lani ob priznanju Palestine, ko je Slovenija oklevala s priznanjem, da so nas prehitele nekatere druge »radikalne« države v EU, kot jih poimenuje Tanja Fajon. S to načrtno zamudo smo se menda (načrtno) manj zamerili Izraelu.