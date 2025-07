Francesca Albanese: Če smo združeni, smo nepremagljivi

Posebna poročevalka za Palestino Francesca Albanese je med obiskom Slovenije predavala, obiskala državni vrh, govorila je z v Sloveniji živečimi Palestinci, oglašala se je v medijih. Med nastopom v ljubljanski filharmoniji je ameriški državni sekretar Marco Rubio objavil sporočilo, da je Trumpova administracija zoper njo uvedla sankcije. Posebno poročevalko za Palestino so v Slovenijo povabile nevladne organizacije Društvo organizacija za participatorno družbo, Amnesty International Slovenija, Pekarna Magdalenske mreže, Gibanje za pravice Palestincev in Zavod Open.

Lahko opišete, kaj so naloge posebnih poročevalcev Združenih narodov?

Posebni poročevalec je strokovnjak, ki ga imenujejo Združeni narodi za dokumentiranje in poročanje o kršitvah človekovih pravic. Posebni poročevalci se ukvarjajo s tematskimi vprašanji, kot so pravica do hrane, pravica do zdravja, mučenje, izvensodni poboji.

Obstajajo tudi posebni poročevalci za določene države, kot so Iran, Afganistan, zasedena palestinska ozemlja, kar je moj primer. Ta funkcija vključuje spremljanje, dokumentiranje in poročanje svetu za človekove pravice in generalni skupščini ZN o kršitvah, ki jih Izrael izvaja na zasedenih palestinskih ozemljih. Zakaj Izrael? Zato, ker pred več kot tridesetimi leti, ko je bil ta mandat ustanovljen, palestinske uprave še ni bilo.

Površen opis: vaše prvo poročilo je bilo splošno. Drugo je bilo o otrocih. Tretje je bilo o genocidu. Zadnje, staro teden dni, analizira politično ekonomijo genocida.

Bolj natančno: moje prvo poročilo se je nanašalo na pravico Palestincev do samoodločbe s pravico naroda do obstoja. Bilo je kritično, posledica poročila je bilo svetovalno mnenje meddržavnega sodišča, ki je okupacijo razglasilo za nezakonito. Nato sem napisala poročilo o zapiranju Palestincev. Kako to, da jih je okupacijska sila v nekaj več kot petdesetih letih pridržala skoraj milijon?

Reakcija otroka v Gazi, ko so v bolnišnico pripeljali ranjenceFOTO: Ramadan Abed/Reuters

Sledilo je poročilo o otroštvu v kontekstu izraelske okupacije; naslovila sem ga Unchilding (Razotročenje), ker to Izrael počne generacijam palestinskih otrok. Nato sem napisala dve poročili o genocidu. Prvo, Anatomija genocida, je podrobna analiza vojaške agresije na ljudi v Gazi, naslednje, Genocid kot kolonialni izbris, pa pojasnjuje, da se ta genocid izvaja kot del etničnega čiščenja Palestine.

Za vaše zadnje poročilo Ekonomija genocida pa bi lahko rekli, da se drži načela »sledite denarju« iz afere Watergate in filma Vsi predsednikovi možje.

No, ljudje temu tako rečejo. Zame pa je to ekonomija okupacije, ki pojasnjuje, kako je zasebni sektor – od proizvajalcev orožja, tehnoloških podjetij, civilnih podjetij, blaga in storitev, bank, pokojninskih skladov in univerz – zagotovil strukturo, trdno kot skala. Mnogi služijo z uničenjem Gaze. Izraelska borza je v času, ko je izraelsko gospodarstvo strmo upadalo, zrasla za 170 odstotkov, v enem letu in pol je pridobila 220 milijard dolarjev, 70 milijard v zadnjem mesecu.

Vaše poročilo omenja tudi tehnološko družbo Palantir, ki se ukvarja s sistemi nadzora ljudi. Vrednost njene delnice je bila oktobra 2023 petnajst ameriških dolarjev. Današnja vrednost je 140.

(Molk.) Ob tem mi gre na jok, ker je to cena žrtvovanja otrok v Gazi. Ti ljudje služijo z morijo. Vsi genocidi so boleči. Še posebej sem čustvena, ker sem tu ob vsem, kar se dogaja v Gazi, nedaleč stran od prizorišča genocida v Bosni, v Srebrenici. To je v mojih najstniških letih zaznamovalo moj pogled na svet.

Nikoli ne bom pozabila, da so matere iz Srebrenice in preživeli genocida v Ruandi med prvimi izrazili solidarnost z Gazo. Slabo mi je ob tem, da direktorji podjetij, kot je Palantir, bogatijo na račun pokola 18.000 otrok, njihovih staršev, starih staršev, družin in sosesk. Ja, to je svet, v katerem živimo.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Kako vas je zaznamovala Srebrenica?

Živo se spominjam nekaterih zame ključnih svetovnih dogodkov. Prvi je bil pokol v Sabri in Šatili, ko sem bila stara pet let. Brala sem in se spraševala, kako se je kaj takšnega lahko zgodilo. Slišala sem, da je enako vprašanje ponavljala moja mama. Pozneje sem si ga zastavljala, ko sem brala zapise Prima Levija o holokavstu. Kako se je lahko to zgodilo? In bila je tišina.

Potem sem ravno končala srednjo šolo. Z družino sem šla na morje. Nekega dne sem odprla časopis in zagledala fotografijo ljudi v koncentracijskih taboriščih. Tam je bila še zgodba o posiljenih ženskah, ki jih je papež pozival, naj se ne odločijo za splav. Avtor članka se je spraševal: Mar nismo rekli nikoli več? Potem sem to študirala, gledala dokumentarce, poslušala pričevanja; srebreniški genocid je bil pošast, kakršne v življenju še nisem videla. Ruandski je bil slikovno veliko slabše dokumentiran in bolj oddaljen od nas, ta pa je bil tako blizu, na drugi strani Jadrana. Bilo je zelo, zelo, zelo pretresljivo.

Vrnimo se k politični ekonomiji genocida. Ste poskušali ugotoviti, ali so podjetja, ki jih omenjate, med seboj povezana?

Podjetja imajo skupno ideologijo: dobiček. Ustvarjanje dobička na plečih ljudi, kot to počnejo ta podjetja. Ko govorimo, recimo, o družbi Airbnb, se zdi, da govorimo o prijetnem podjetju, podjetju, ki je v našem življenju nekako modno. Vendar uničuje mestna središča, vodi v gentrifikacijo. Mestna središča ostajajo prazna zaradi dobička. In če govorimo o Amazonu, govorimo o podjetju, ki se izogiba davkom in izkorišča delavce. To je ideologija nebrzdanega pridobivanja dobička. Nisem proti kapitalizmu, vendar bi morala obstajati pravila. Kapitalizem naj bo reguliran, ljudje bi morali plačevati davke in dostojno ravnati z delavci.

Nekatera podjetja Izraelu od leta 1967 prodajajo stroje za uničevanje. Njihova ideologija je dobiček. Ne vem, ali jih vodi sionizem, tega ne vem. Ne zanima me. Zanima pa me, kako ta podjetja pomagajo Izraelu pri zatiranju pravice do palestinske samoodločbe.

Včeraj mi je vaša predsednica povedala, da je bilo branje tega poročila zanjo šok. Zame pa je bil šok pisanje tega poročila, ker sem pravnica, specializirana za druge teme: pravice beguncev, človekove pravice ...

V svojem poročilu ste omenili oseminštirideset podjetij, med njimi je tudi Airbnb, ki omogoča najeme stanovanj v krajih, kjer so izraelski naseljenci pregnali Palestince.

Če vključimo franšize, licenčna podjetja, matična podjetja in podružnice, jih je 60. To še zdaleč ni vse. Gre le za ponazoritev sistema.

Zbrali pa ste podatke o tisoč podjetjih.

In morala sem se poglobiti v to, kaj je genocid. Morala sem se poglobiti v ekonomijo okupacije. To mi je sčasoma omogočilo, da točke povežem s tem, kar sem študirala: s pravico do samoodločbe, pravicami staroselcev, z naseljenskim kolonializmom ...

Rekla pa bi, da pravica prej ali slej potrka na vrata vsakogar. Plačali bodo in poskrbeli bomo, da bodo plačali. Razumeti moramo, da če smo združeni, bomo iz tega izšli močnejši. Če ne, bo svet veliko grši, ker iz tega genocida, iz te krize ne bomo izšli tako, kot smo vanjo vstopili. Pojasnila bom, kaj mislim s tem. Poglejte ljudi, ki so na prisegi obkrožali predsednika Trumpa. To so bili najbogatejši ljudje na svetu, tisti, ki nadzorujejo algoritme in drugo.

Nekateri vodijo podjetja, ki so omenjena tudi v vašem poročilu.

Ja, ampak zato, ker so imeli koristi od genocida. Zagotovili so sredstva, dostop do podatkov, ki jih je Izrael potreboval za izvedbo množičnih napadov na Palestince. Sprašujejo me, ali se bo za zločine v Palestini zgodilo novo nürnberško sojenje. Sojenja za zločine v Palestini bodo. Prizadevanja za pravico segajo od Latinske Amerike do Azije, Afrike, do, bog nam pomagaj, Evrope. In upajmo, do osvobojenih Združenih držav Amerike.

V kakšnem razmerju sta ekonomija okupacije in ekonomija genocida?

Ekonomija okupacije je struktura, ki je bila vzpostavljena in se je sčasoma razvijala. Prva stvar je, da so bili zasebni subjekti gonilna sila, ki je naseljencem omogočala kolonialne podvige. To velja že od kraljice Izabele in Krištofa Kolumba. Takšna je sedanja realnost v kontekstu Palestine.

O čem govorimo? Na zasedenem palestinskem ozemlju je Izrael uporabil okupacijo kot sredstvo za pridobitev nadzora nad zemljo. Tega ne bi mogel storiti brez orožja in strojev za uničevanje, ki pomagajo izravnati teren, izkoreniniti drevesa, rušiti domove ... Potrebna so bila sredstva za ločevanje Palestincev z ograjami, zidovi, tehnikami nadzora. To je razseljevanje.

Sledili so naseljevanje, gradnja kolonij, infrastrukture, vodovodnih in električnih omrežij, železnic, cest ter proizvodnja blaga in storitev. Za vse to je bil potreben denar. Potrebna je bila legitimnost, kar so zagotavljale univerze. Banke, pokojninski skladi in celo dobrodelne organizacije so zagotavljali finančne vire. To je ekonomija okupacije. To poročilo bi lahko napisali že pred desetletji.

Palestinke v pogovoru z izraelskimi vojaki med njihovo operacijo v begunskem taborišču Dženin FOTO: Raneen Sawafta/Reuters

Dobrodelne organizacije?

Govorim o organizacijah, ki so zbirale sredstva za vojsko, pa tudi za promocijo idej, ki so dehumanizirale Palestince.

Ne trdim, da so te organizacije neposredno izvajale genocid. Govorim o tem, da so vpletene v ekonomijo genocida. Zaradi dolžne skrbnosti bi bila podjetja obvezana izstopiti iz teh poslov že pred desetletji. A ostajajo vpletena. Nemško podjetje Heidelberg, denimo, ki se ukvarja s cementom, je odgovorno za širjenje izraelskih naselbin na okupiranih območjih. Airbnb je odgovoren, ker prispeva k prisilnemu razseljevanju in ima od tega dobiček. Seveda so tu zlasti proizvajalci orožja. In tu so vpletena tehnološka podjetja. Ta podjetja so omogočila, da je bilo pobitih na tisoče Palestincev.

Torej je ekonomija okupacije omogočila ekonomijo genocida.

Da.

Izraelski vojaki se razporejajo ob prepreki, ki ločuje Gazo od Izraela FOTO: Jack Guez/AFP

Mednarodno kazensko sodišče je pod silovitimi pritiski.

Res je.

In vi tudi. Včeraj je ameriška administracija zoper vas osebno uvedla sankcije.

Res je.

Kako komentirate sankcije proti sodnikom mednarodnega kazenskega sodišča?

Izrazila sem svojo solidarnost.

Kakšne sankcije so uvedene zoper vas? Že imate ustrezne informacije?

Če pogledate sporočila za javnost, ki so jih objavile Združene države, je jasno, da me hočejo kaznovati za delo, ki ga opravljam. Medveda sem dregnila v oko. Do trenutka, ko sem oddala poročilo, sem bila nervozna, zdaj sem mirna.

So bile sankcije za vas pričakovane?

Niso bile pričakovane. Upala sem, da še vedno obstaja zrno dostojnosti. A očitno ne obstaja. Če pa mislijo, da bodo s tem oslabili mojo motivacijo za iskanje pravice, se zelo motijo. Res ne vedo, kakšne smo ženske z juga Italije. Predvsem smo tam doma ponosni ljudje. Ne maramo nasilnežev. Prihajam iz krajev, kjer obstaja mafija, kjer obstajajo dogovori med politično močjo ter gospodarskimi in finančnimi interesi, s katerimi skušajo utišati ljudi.

Družina mojega moža prihaja s Sicilije. Jaz prihajam iz bližnje Kampanije. Poznamo poskuse ustrahovanja, utišanja, poznamo mučenje in celo ubijanje aktivistov, mnenjskih voditeljev, sodnikov in tožilcev, recimo Giovannija Falconeja in Paola Borsellina. Mi vemo, za kaj se zavzemam. In vemo, kaj tvegamo, ampak to sprejmemo. Ljudje, kot sem jaz, mislimo, da smo eno. Vi ste jaz. Nekdo drug bo nadaljeval, kar počnem.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Torej, ja, sankcionirali so me. Ljudje pa name gledajo kot na osebo, ki se je zoperstavila Goljatu. Moč ni povezana z velikostjo. Slovenija ima kratko obalo, a ima ladjo, ki lahko prebije pomorsko blokado Gaze. Pošljite ladjo, da prebije blokado! Pošljite zdravnike, medicinske sestre, hrano, mleko v prahu za dojenčke, šotore, prenosna stranišča za ljudi v Gazi! To je tisto, kar počnemo kot človeška bitja.

Ko so bile sankcije uperjene proti sodnici mednarodnega kazenskega sodišča iz Slovenije, sem izrazila vso svojo solidarnost in opozorila na diskriminacijo. Sankcije so usmerjene proti sodnici iz majhne Slovenije, ne pa tudi proti sodniku iz velike Francije.

Bistveno je, da nas ne morejo utišati. Če smo združeni, smo nepremagljivi. Več nas je, kot je tistih, ki uporabljajo mafijske prijeme, da ostanejo na oblasti.

Slovenija je bila vodilna država pri prizadevanju, da bi v evropskem prostoru blokirali sankcije ZDA proti mednarodnemu kazenskemu sodišču. Upam in spodbujam slovensko vlado, da vztraja. Sprejeli so me predsednica republike, predsednik vlade in zunanja ministrica. Tu je veliko res izjemnih ljudi. Skupaj ščitimo evropske vrednote.

Omenili ste, da je zaradi genocida poškodovana tudi izraelska družba.

Ali vidite, kdo so izvajalci tega genocida? So le malo starejši od otrok. Najstniki, stari 18, 19 let. 20 let. Nekateri ob vrnitvi z vojaških operacij povedo, da so jim pripovedovali, kako gredo v boj s teroristi, streljati pa so morali na ljudi, ki so iskali hrano. Streljali so na otroke in matere. Ostrostrelci.

Razmere zastrupljajo ideologije in ljudje, ki sploh niso v Izraelu. Poglejte krščanske sioniste, ki navijajo za apokalipso v Gazi, ker naj bi bilo to tisto, kar bo privedlo do vrnitve odrešenika. Ampak to je norost. S tem zapuščamo dobo razsvetljenstva in se vračamo v srednji vek. Razumeti moramo, da to nima nobene zveze z Izraelom ali judovskim ljudstvom.

Zelo pogosto govorimo o dehumanizaciji Palestincev. Ali po 7. oktobru obstaja tudi dehumanizacija Izraelcev?

Kaj imate v mislih?

Država Izrael izvaja etnično čiščenje in apartheid na Zahodnem bregu in izvaja genocid v Gazi. Na drugi strani je 50 talcev, ki so še vedno v Gazi. Hkrati pa je zaradi početja izraelske vlade in vojske v Gazi demonizirana celotna izraelska družba.

Po podatkih izraelskega časopisa Harec si 80 odstotkov Izraelcev še vedno želi, da bi se etnično čiščenje Palestine nadaljevalo, želi si nadaljevanja vojne v Gazi. Nenehno govorim o Izraelcih, ki nasprotujejo okupaciji, apartheidu in genocidu. Poznam številne od njih. Zame so to tovariši, bratje in sestre. Žal so tu tudi ljudje, ki so bili zastrupljeni, indoktrinirani z ideologijo, ki se je spremenila v politično doktrino in jih spremenila v voljne izvrševalce genocidnega načrta. Obstajal je genocidni načrt. Obstaja genocidni načrt in se izvaja.

Ali obstajajo dejstva, ki niso bila dovolj preverjena, da bi jih vključili v vaše poročilo, ki obsega 40 strani?

Kar je v poročilu, je vrh ledene gore moje preiskave. Prva verzija je obsegala 110 strani, opremljena je bila s kratko preiskavo vsakega omenjenega podjetja. Vsa dejstva v poročilu so preverjena. Dvakrat preverjena.

Poročilo je opremljeno s 400 opombami z viri ...

Opomb je 309. Vsebino poročila sem poslala podjetjem, ki jih dokument omenja, in omogočila, da na navedbe odgovorijo. Imeli so možnost opozoriti na morebitna napačna dejstva. Nekateri so to storili. Pravna analiza je ostala nespremenjena in v tej pravni analizi je jedro poročila. Deset dni po objavi poročila me napadajo z vseh koncev, vendar ne zaradi morebitnih napak v poročilu.

Očitajo vam, da ste grožnja svetovnemu gospodarstvu.

Moj mož bi se zasmejal in rekel: vidiš, iz grožnje naši družinski ekonomiji si postala grožnja globalnemu gospodarstvu. A se temu smejimo. Imamo čisto vest, borimo se za pravico.

Vas skrbi za vašo varnost?

To je odvisno od države, v kateri sem. Moja največja zaščita je – in ne pretiravam, ko to rečem – ljubezen ljudi in njihovo spoštovanje. Ko sem po Sloveniji hodila po ulici, so me ustavljali različni ljudje in se mi zahvaljevali. Petnajst mladih ljudi me je ustavilo v desetih minutah, ko smo se sprehodili proti ministrstvu za zunanje zadeve, da bi se zahvalili. V dveh dneh sem srečala tisoče ljudi med Ljubljano in Mariborom, ki so prišli na predavanja. Srečala sem sodnike, tožilce, policiste, ki so izražali spoštovanje. Naše delo je težko, vendar stojimo pokončno in s čistim srcem, ker delamo pravo stvar in pišemo zgodovino. Ne bomo dovolili, da bi naši otroci morali brati strani zgodovine, ki so temnejše od že napisanih.

Kako lahko zrušimo ekonomijo genocida? Na enem od dogodkov ste omenili prispodobo izraelskega zgodovinarja Ilana Pappéja o mravljah, ki družno načenjajo kačo.

Mislim, da je čas, da združimo boje. Če pomislim na mlade, ki se borijo za okolje, za planet, proti podnebnim spremembam, če pomislim na staroselce, ki se borijo proti multinacionalkam in za zaščito narave ... Smo na tej točki. Prisluhniti moramo tistim, ki so se že borili pred nami, in zaupati procesu. Sistem lahko spremenimo tako, da bo bolj trajnosten, da bo ustvarjal namesto uničeval. Ne moremo nadaljevati po principu proizvajaj, troši, umri, kot rečemo v italijanščini. Mati zemlja je zelo darežljiva, nima pa neskončnega potrpljenja in preveč hudega smo ji že prizadejali. Najprej in predvsem se moramo sami pozdraviti in spremeniti življenjski slog.

Kako to udejanjate sami?

Sem etična potrošnica. Močno sem zmanjšala potrošnjo. Kupujem rabljene stvari. Poskušam čim manj potovati. Svoja potovanja združujem, da zmanjšam ogljični odtis.

Nastanitev seveda ne rezervirate prek bookinga in airbnbja.

Ne. Včasih sem jih, zdaj pa ne več. Če bi šla na počitnice, bi bivala pri domačinih.

Pravzaprav bom zagnala kampanjo: predlagam, da začasno ukinete svoj račun na teh platformah in podjetju pokažete, da se zavzemate za pravičnost. To je najmanj, kar lahko storite to poletje. Prenehajte uporabljati te strani. Lahko to storite za Palestince?

Kateri brskalnik uporabljate?

Najslabšega. Žal nimamo alternative, jo pa potrebujemo. Nočem uničiti sistema. Hočem le, da nas ne izkorišča. ●