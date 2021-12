Osem let skrivalnic in podajanja žogic

V nadaljevanju preberite še:

Le nekaj dni pred osmo obletnico sanacije bank je postala pravnomočna sodba Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), ki ugotavlja, da je bila bančnim razlaščencem z izbrisom podrejenih obveznic in delnic v sanaciji bank kratena pravica do lastnine. Sodba je za oškodovane vlagatelje seveda pomembna in dobrodošla, ne le zaradi simboličnih odškodnin tožnikom za duševne bolečine, ampak tudi zato, ker kaže, da vse ni bilo, kot bi moralo biti. A to še zdaleč ne pomeni, da se v tej osem let trajajoči sagi kmalu utegne kaj premakniti.