Pomoč Kijevu

Finančni in gospodarski pritisk s sankcijami obstaja, čeprav ključni gospodarski tok – preskrba Evrope in tudi ZDA z ruskimi fosilnimi energenti, plinom in nafto – ni prekinjen. Solidarnostni odziv s pošiljanjem humanitarne pomoči in sprejemanjem beguncev je enoznačen, brez ksenofobičnih podtonov, ki so bili značilni za prejšnje begunske tragedije.