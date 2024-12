(KOMENTAR) Pot do zadovoljstva

V nadaljevanju preberite:

Državni statistični urad je letos praznoval 80 let. Ustanovljen je bil namreč že med drugo svetovno vojno, 19. avgusta 1944. »Narodna vlada Slovenije se je zavedala, da je kakovostna statistična služba temeljni pogoj za uspešno načrtovanje gospodarskega razvoja republike in države,« so ob jubileju zapisali na Sursu.

Generalna direktorica Sursa Apolonija Oblak Flander je tudi letos v intervjuju, ki ga objavljamo danes, potegnila črto pod iztekajoče se leto. Katerih podatkov vlada za uspešno načrtovanje gospodarskega razvoja države ne bi smela spregledati?