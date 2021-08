Pripravljeni na spremembe

V nadaljevanju preberite:

Birokratsko obremenjena Slovenija bo morala v nekaj letih temeljito spremeniti ne samo zunanjo podobo, ampak tudi odnos in način odločanja. Če so električna vozila zdaj še vedno le zanimivost, bo že čez približno 15 let obratno – redkost bodo smrdeči izpuhi. Tehnološke spremembe bodo zahtevale hitro prilaganje ne samo obstoječe infrastrukture, ampak tudi šele načrtovane.