Problem aseptičnega inkubatorskega okolja

Nedvomno je zaželeno, da se k umetnosti pristopa afirmativno, vendar bi bil povsem umesten kakšen drugačen pristop. Kdaj je bila kakšna predstava ali koncert izžvižgana, kdaj je bila kakšna razstava raztrgana, knjiga negativno ocenjena? Nedvomno so tudi takšni primeri, vendar jih je definitivno premalo. Aseptična atmosfera, kjer si le malokdo upa izraziti svoje mnenje, je pravzaprav zelo slaba usluga kulturi in umetnosti, ki v inkubatorskem okolju lahko kaj hitro tudi sama postane aseptična in sterilna.