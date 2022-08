Razbiti učinkovitost

V nadaljevanju preberite:

V vladi pri uredbah, ki znižujejo cene plina in elektrike, niso razmišljali o vrtcih, šolah in zdravstvenih domovih. Bile so počitnice in ljudje so skupaj z otroki nabirali moči za nov začetek bolj stresnega obdobja, ko se vse te ustanove spet napolnijo. Opozarjajo pa tudi drugi: val zahtev za pomoč je ogromen, jeseni se bodo pridružile še nove. Vlada za prihodnji teden napoveduje drugi interventni zakon za gospodarstvo. Tudi s tem pa vsi ne bodo zadovoljni, to je že vnaprej jasno.