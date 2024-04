Slovenija vse bolj letalsko povezana

Danes bo na ljubljanskem letališču pristalo letalo Air Baltic, Slovenija se bo povezala z Rigo, glavnim mestom Latvije. V ponedeljek bo pristalo letalo iz Københavna. To je pozitivna novica za ljubljansko letališče, letalska povezljivost se izboljšuje. V poletni sezoni iz Ljubljane leti 22 prevoznikov na 25 destinacij. Za štiri nove proge, poleg omenjenih še Luksemburg in sezonsko Madrid, je zaslužno ministrstvo za infrastrukturo, ki jih je podprlo s subvencijami. Obetajo se dodatne, saj Cyprus Airways vlogo za subvencijo več linij dopolnjuje.

Zakaj se ni prijavilo več letalskih družb? Vsaka letalska družba najprej oceni potencial trga, ponavadi kar celotne regije. Air Baltic tako ne odpira zgolj Ljubljane, v nekaj dneh bo še Skopje in Prištino. Podobno bo naredil Norwegian, ki bo letel tudi v Dubrovnik, Tivat in Prištino. V tem kontekstu so subvencije, ki jih bodo letalski prevozniki prejeli, dobrodošle, ne pa odločilne. Odločilen je torej potencial trga oziroma regije, potem pa se letalski prevoznik – poenostavljeno – odloči, da bo eno letalo rotiralo med Slovenijo, Kosovom in Severno Makedonijo.

Nekoliko drugačen pristop ima Ryanair, ki se agresivno širi v okolici naše države. V Celovcu, Trstu, Zagrebu, če omenimo samo najbližje lokacije. Ryanair se z letališči dogovori za zelo ugodne pogoje, pogosto subvencijo primakneta država in regija, ki imata korist od povečanega pritoka turistov. S takšnim paketom in racionalnim upravljanjem flote so lahko poceni. Fraport, upravljavec letališča v Ljubljani, mu ni prišel naproti in posledično je Slovenija ena redkih držav, v katere ne letijo. Pa jim tudi treba ni, saj potencial trga črpajo prek letališč, ki za Slovence niso daleč.

Zlom Adrie Airways, ki ni imela vzdržnega poslovnega modela, je v Ljubljani naredil luknjo, a ta se počasi zapira, dokončno naj bi številke izpred epidemije letališče doseglo oziroma preseglo leta 2025. Stanje seveda ni idealno, trend izboljševanja pa je dober. K letalski povezljivosti lahko vsakdo prispeva tudi osebno, recimo tako, da se odpravi na (turistično) potovanje v Rigo. Če bodo na novo odprte proge zasedene in dobičkonosne, jih bodo letalske družbe obdržale in po možnosti frekvenco poletov še povečale.