Slovenska lepota je ob segrevanju lahko zelo nevarna

Slovenija je geografsko razgibana in zato med najlepšimi deli sveta, a to v intenzivnih padavinah pomeni tudi plazove in hudourniške poplave, s čimer se bo treba smotrneje spopasti. Geografija je namreč določala tudi poselitev, ta pa reguliranje rek in izsuševanje mokrišč. Najvišje stavbe se sme graditi na nekdanjih prodiščih Save.

Že davno pred avgustom 2023 smo slutili, da lahko tudi Slovenijo obilno zalije, saj se je to že dogajalo v vseh sosednjih državah.