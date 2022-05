Službe v zameno za lokalno mrežo

Odpri galerijo

Težko je verjeti, da se gre Robert Golob v politiki samaritanstvo. Za lokalne volitve potrebuje mrežo strank Marjana Šarca in Alenke Bratušek, ona dva pa funkcijo zase in za strankine kadre, ki so po volitvah ostali brez službe. Foto: Jure Eržen/delo