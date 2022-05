Sporni kadrovski odtisi v državni banki

V nadaljevanju preberite še:

Ko se je že zdelo, da si je kadrovalni stroj odhajajoče vlade uspešno podredil zadnjo povsem državno banko, sta postopke pod drobnogled vzeli Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) in Policija. Za to se seveda nista odločili, ker je bil postopek tako kot mnogi drugi politično obarvan, ampak ker obstaja sum, da je prišlo do kršenja zakonodaje in celo kaznivih dejanj iz gospodarstva.