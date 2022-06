Sto minut do stoletne sramote

V komentarju lahko preberete:

Razstava z domnevnimi deli največjih mojstrov 19. in 20. stoletja je bila napovedana vsega 48 ur pred dogodkom, ki naj bi se odvijal v Narodnem muzeju Slovenije. Vsega 100 minut pred otvoritvijo razstave je bila za za nedoločen čas prestavljena. Za razstavo velika večina zaposlenih v muzeju ni vedela vse do zadnjega. Narodni muzej obstaja dve stoletji. Do stoletne sramote ga je ločilo vsega 100 minut. Kako se je lahko zgodilo?