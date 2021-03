Strategija, ki ne deluje

V komentarju preberite:

V boju proti epidemiji koronavirusa je cepljenje lahko učinkovito le, če je odlično predstavljeno, učinkovito vodeno in strokovno podprto. Le tako lahko pridobiva zaupanje med ljudmi, to pa edino vodi k večji precepljenosti prebivalstva. A pri nas smo v navalu veselja nad tem, da imamo dostop do cepiva, morda pozabili jasneje tolmačiti možne zaplete in odgovoriti na dvome, ki se porajajo. V zraku je obvisel le pomirjajoči stavek, da so stranski učinki blagi ali jih ni.



In potem se zgodi velenjska šola, ko učitelji po cepljenju dobijo visoko vročino, ostanejo doma, pouk odpade, drugi naročeni na cepljenje v vzgoji in izobraževanju pa se resno zamislijo, ali je s cepljenjem smiselno tvegati. Vsa prizadevanja strokovnjakov glede cepljenja se v hipu zrušijo. Le ena vest o stranskih učinkih, četudi pričakovanih, je dovolj, da začnejo ljudje naročena cepljenja odpovedovati.