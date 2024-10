(KOMENTAR) Taktični in hitri umik nadblokovske jedrske naveze

V nadaljevanju preberite:

Tik pred začetkom referendumske kampanje se je tudi izkazalo, da so stranke vsebinsko zelo slabo pripravljene na referendum, da sploh nimajo pripravljenih kampanj, ne jumbo plakatov, ne sloganov, niti nimajo rezerviranih sredstev. Vse stranke so le še čakale na tistih nekaj televizijskih soočenj, v katerih bi poslušali predvsem puhlice o eksistencialni nujnosti gradnje Jek 2 za razvoj države.

A račune jim je dokončno prekrižalo razkritje nadblokovskega in nadideološkega dogovarjanja, kako zaobiti ljudsko voljo, če bi bilo treba. Po tem se je začela valiti snežna kepa dvomov in nasprotovanja projektu stoletja. Breme posnetkov je bilo na koncu preprosto prehudo tako za volivce SDS kot Gibanja Svoboda, ki sta v vsakdanjem političnem življenju nosilca politične polarizacije v državi. Zato je pred začetkom referendumske kampanje padla usklajena in hitra odločitev, da se referendum taktično prekliče.