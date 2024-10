Stranke načrtujejo finančno skromne kampanje

V nadaljevanju preberite:

Kljub temu da prepričevanje javnosti glede projekta Jek 2 intenzivno poteka že kar nekaj časa, se kampanja pred posvetovalnim referendumom o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo začenja šele v petek. Politične stranke nanjo še niso pripravljene, finančni vložki strank pa bodo nizki oziroma minimalni.

Čeprav so v stranki SDS že pohiteli in prijavili referendumsko kampanjo, pa o njeni vsebini na organih stranke niso govorili, niti o tem, koliko denarja bodo namenili zanjo. Bolj zgovorni so v Novi Sloveniji, kjer bodo v kampanji nastopili na strani zagovornikov jedrske energije, s katero ima Slovenija dolgoletne dobre izkušnje. Kako naprej s projektom Jek 2, pa da je odvisno od ekonomske vzdržnosti projekta, zato v nadaljevanju zagovarjajo tudi drugi referendum.

Podobno je tudi stališče stranke Gibanje Svoboda, kjer za leto 2027 napovedujejo drugi referendum o gradnji Jeka 2. Sicer pa je iz največje vladne stranke mogoče slišati, da se velika večina poslancev Svobode doslej ni ukvarjala s projektom Jek 2. Zato se med poslanci Svobode pojavljajo kritike na račun Danijela Levičarja, državnega sekretarja za nacionalni jedrski program, češ da se »zgodba okoli Jeka 2 ne vrti v pravo smer«.