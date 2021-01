Težko dočakani začetek sproščanja

V nadaljevanju preberite:

Boj z zahrbtno boleznijo covid-19 bo dolgotrajen, trajal bo do poletja, šele takrat bo mogoče razglasiti zmago. V drugem valu je bila Slovenija med najbolj prizadetimi, toda boja še ni konec, v nekaterih državah imajo tretji val, o rekordnem številu smrti poročajo, denimo, iz Velike Britanije. To je posledica novega seva, ki se med populacijo širi precej hitreje kot prvotna različica virusa. O tem sevu poročajo iz vseh držav, njegovo prisotnost so odkrili tudi v Sloveniji.