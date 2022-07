Trhli temelji vladavine prava

V današnji Temi dneva preberite:

Poročilo o vladavini prava v EU je letos v tretji izvedbi postalo del bruseljskega rituala, ki ga evropska komisija podobno izvaja na drugih področjih. Na Madžarskem in Poljskem so kršitve najhujše, sistemske, a še zdaleč nista edini s težavami s spoštovanjem vladavine prava. Naloga nove slovenske vlade bo, da bo v letu dni do objave naslednjega poročila izpolnila obljube o zvestobi vrednotam EU.