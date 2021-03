Tudi evro čaka digitalizacija

V komentarju preberite:



Človeštvo je od začetka civilizacije, še pred izumom denarja, plačevalo s pisanimi kamenčki, školjkami, oljem in živino itd., nato pa z zlatniki in srebrniki. Pionirji papirnatega denarja, ki ga v nato močno izpopolnjeni obliki že dolgo uporablja ves svet, so bili že v 7. stoletju Kitajci za časa dinastije Tang.



Kaj zdaj obetajo bliskovite tehnološke spremembe in evolucija denarja v 21. stoletju in kako daleč je projekt digitalnega evra?