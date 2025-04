V nadaljevanju preberite:

Mednarodne raziskave znanja so v zadnjih letih pokazale padec znanja otrok in mladostnikov v Sloveniji. Situacijo bi morali pričakovati, Državni izpitni center namreč vsako leto v poročilu že nekaj let opozarja na ključne težave, ki jim pristojni radi ljubkovalno rečejo izzivi. Ne z izzivi in še manj s težavami se za zdaj še nismo učinkovito spopadli. Med čakanjem na ukrepe pa še naprej padamo.