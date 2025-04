Biti enak v slabem znanju je slaba tolažba

V nadaljevanju preberite:

Ob praznovanju šestdesetletnice Pedagoškega inštituta so pripravili simpozij o pomenu mednarodnih raziskav za razvoj šolstva. Razpravljavci so se bolj ali manj strinjali, da so raziskave smiselne, a da je včasih vprašljiva interpretacija rezultatov, zlasti pa vzbuja skrb, da se pristojni na rezultate ne odzovejo oziroma je odziv napačen. Znanje ostaja v drugem planu.

Slovenija redno sodeluje v več mednarodnih raziskavah, s katerimi preverjajo bralno, matematično, naravoslovno, računalniško pismenost, tudi državljansko vzgojo in izobraževanje. Prav vse mednarodne raziskave zadnjih let, vodi jih Pedagoški inštitut, so pokazale padec v rezultatih slovenskih otrok in mladostnikov.

Direktor Državnega izpitnega centra (RIC) Darko Zupanc je dejal, da mednarodne raziskave in nacionalna preverjanja znanja (NPZ) v Sloveniji morajo biti. Dodal je, da rangiranje držav ali šol vsekakor ni cilj. »Petnajst let smo na RIC krvavi pot potili, da v Sloveniji ni rangiranja šol po NPZ. Glede na podatke o padanju znanja, rezultate, da so med šolami in učitelji posameznih šol velike razlike, se lahko zgodi, da bo, če ne bomo ničesar naredili, prišel en minister, ki bo spremenil zakonodajo in uvedel rangiranje. Glede na podatke, ki jih imamo, ne izzivajmo s tem, da ničesar ne naredimo.«