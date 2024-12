Slovenski učenci nad povprečjem, kljub temu pa padec znanja vzbuja skrb

Rezultati mednarodne raziskave TIMSS 2023 so pokazali, da so slovenski četrtošolci in četrtošolke pri znanju matematike in naravoslovja še vedno nad mednarodnim povprečjem.

Na področju matematike so dosegli 514 točk, kar je nekoliko nad povprečjem 503 točk, medtem ko so jih pri naravoslovju dosegli 526, kar je občutno več od povprečja 494 točk. Je pa v primerjavi z letom 2015 zaznan padec dosežkov pri matematiki (–6 točk) in naravoslovju (–17 točk).

Primerjava z drugimi državami kaže, da je znanje slovenskih učencev pri naravoslovju boljše kot pri matematiki, opazna je tudi razlika med spoloma, saj so dečki dosegli nekoliko boljše rezultate od deklic. Ti dosežki pa so zaznali padec v primerjavi z letom 2015, ko so bili rezultati na obeh področjih višji.

Raziskava je izpostavila pomanjkljivosti v slovenskih učnih načrtih. Ti vsebujejo manj matematičnih in naravoslovnih vsebin kot v večini drugih držav, kar se posebej izraža na področjih, kot so računstvo z ulomki, prostorski koncepti in naravoslovje.

Pri naravoslovju se dosežki učenk in učencev v Sloveniji ne razlikujejo od Švedske, ZDA, Irske, Norveške, Bolgarije, Romunije, Češke, Latvije, Madžarske, Danske, Kanade, Slovaške, Nove Zelandije in Nizozemske. V evropskem prostoru so bili uspešnejši učenke in učenci iz Anglije, Poljske, Finske in Litve.

Manj varno šolsko okolje

Poleg vsebinskih izzivov raziskava opozarja tudi na šolsko okolje, ki ga učitelji opisujejo kot manj varno in urejeno kakor v drugih državah. Nasilje, čeprav prisotno pri manjšem odstotku otrok, znatno vpliva na njihove dosežke, pri čemer so razlike med učenci, ki ga doživljajo vsak teden, in tistimi, ki ga skoraj nikoli ne, kar 60 točk.

Domače okolje ima prav tako pomemben vpliv na rezultate. Otroci iz socialno-ekonomsko močnejših družin in tisti, ki doma redno govorijo slovenski jezik, dosegajo boljše rezultate. Presenetljivo pa so otroci, katerih starši manj pogosto pomagajo pri šolskih obveznostih, dosegali višje ocene, kar nakazuje kompleksne vplive podpore in neodvisnosti na otrokov razvoj.

Logaj napovedal spremembe

Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj je ob predstavitvi rezultatov izrazil zadovoljstvo, da slovenski učenci ostajajo nad mednarodnim povprečjem, hkrati pa poudaril potrebo po spremembah. Prenova učnih načrtov, ki je že v teku, bo vključevala dodatne vsebine in didaktične smernice, prilagojene potrebam sodobnega pouka.

Minister je poudaril tudi pomembnost nadaljnjih analiz rezultatov, ki bodo temelj za spremembe v šolskem sistemu, in napovedal večjo podporo učiteljem pri uvajanju posodobljenih učnih pristopov. Prenovljeni razširjeni program osnovne šole je po njegovih besedah velika priložnost za dvig kakovosti znanja in učenja v Sloveniji.