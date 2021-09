Zdravje in družba

V nadaljevanju preberite:

Evropski statistični urad je meril, kakšen je odnos do cepljenja v članicah EU. Stališča, izmerjena v Sloveniji, so specifična. Med vsemi državami se najmanj strinjamo z mnenjem, da bi moralo biti cepljenje državljanska dolžnost. Najbolj smo prepričani, da vlada pri zadevah, povezanih s cepljenjem proti covidu-19 ni ravnala dovolj pregledno. Hkrati pa smo precej naklonjeni oceni, da so nekatere hude bolezni izkoreninjene prav zaradi cepljenja.