Boj z mlini na veter

Spoštovani vsi, ki se borite z današnjimi vetrnicami! Priporočam, da preberete srednjeveški roman slavnega pisatelja Cervantesa z naslovnim junakom »veleumnim plemičem Don Kihotom iz Manče«. Morda boste doživeli razsvetljenje, kajti tudi on se je boril proti mlinom na veter.

Pravite, da so vetrne elektrarne hudo škodljive. Enako so govorili ob izumu električne energije, češ da bo serijsko ubijala. Zakaj se ne borite proti avtomobilom in izpušnim plinom, ki resnično ubijajo? Zakaj se ne borite proti tobaku? Zakaj se ne borite proti izsekavanju gozdov? Mnogi se borijo proti gradnjam hidroelektrarn. Ob vedno večjih podnebnih spremembah, ko se bodo menjavale suše in neurja, bodo zajezitve voda, zlasti gradnje jezer v gorah, edini viri, ki bodo napajali reke in ohranjali živelj v njih, pa tudi omogočali namakanje polj.

Vedite, narava je zares ustvarila čudovite kotičke in prelepe soteske, vendar jih zna tudi sama uničiti. Ni več ledenikov, ki v sušnih poletjih napajajo reke, potrebne bodo umetne zajezitve sotesk, da bodo reke lahko živele – in mi z njimi. Svet se spreminja in se bo vedno spreminjal, le na naši pameti je, ali ga bomo razumeli ali se bomo šli igrice z Don Kihotom. Dandanes nas je že preveč, da bi še lahko živeli na prazgodovinski način. Ali pač?