Financiranje zavoda Iskreni

Ministrstvo za delo, ki ga vodi minister Janez Cigler Kralj, je prek razpisa za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam zaradi epidemije med drugim namenilo 130 tisoč evrov zavodu Iskreni. Tudi Delo je poročalo, da je minister Cigler Kralj med ustanovitelji zavoda.



Čeprav so se stranke aktualne koalicije, tako je bilo rečeno, s pogodbo zavezale, da ne bodo odpirale ideoloških tem, je financiranje zavoda izrazito ideološko naravnano dejanje.



Kot je razvidno s spletne strani zavoda Iskreni, je eden od namenov njihovega delovanja objavljanje prispevkov različnih avtorjev, med drugim tudi prispevkov s področja »kulture življenja«, kot so sami poimenovali eno od rubrik. Prispevki iz te rubrike po svoji vsebini in zaključkih napeljujejo na potrebo po omejitvi nekaterih človekovih pravic, ki nam jih priznava ustava. Pri tem gre predvsem za pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok in za pravico nekaterih manjšin do enake obravnave – spletne objave na strani zavoda, na primer, napeljujejo na to, da naj bi bila homoseksualnost bolezensko stanje, ki ga je mogoče uspešno zdraviti.



Sprašujem se, s kakšno pravico slovenska vlada, torej slovenska država, financira zavod, ki človekovih pravic, zapisanih v lastni ustavi, ne šteje za vrednoto, ampak financira zavod, ki obstoječo ureditev označuje za neprimerno? Aktualna vlada vse to počne brez soglasja zakonodajalca, brez javne razprave oziroma brez kakršnihkoli drugih postopkov, ki bi lahko opravičevali tako ravnanje.



Človekove pravice so vrednota, ki pripada vsem, predpise, ki to določajo, je sprejel zakonodajalec. Izvršno oblast, sodišča in

ministre imamo zato, da naše pravice spoštujejo in varujejo, kot kaže, pa se naša vlada in resorni minister tudi s tem ne strinjata in svoje poslanstvo vidita drugače.

