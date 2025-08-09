Kako naj se sleherniki na dialog strokovnjakov sploh odzovemo?

Na članek Mateja Avblja in Mojmirja Mraka v Sobotni prilogi, objavljen 12. maja, se je s člankom odzval Frane Adam. Prva dva sta širši javnosti znana kot strokovnjaka, a tudi g. Adam ima akademski naziv dr. Tema je Razvojna strategija v okviru Dialoga o EU. Prvi članek Spremenjene geopolitične razmere in iskanje novega ravnovesja se opira na obširno študijo, ki je resen poizkus celovitejše obravnave tako endogenih kot eksogenih politično-ekonomskih dejavnikov, ki vplivajo na delovanje in razvojne možnosti Evropske unije (EU). Kot piše dr. Adam, avtorja napovedujeta kar dramatičen razvoj dogodkov, nekakšen Konec zgodovine 2.0.

Strokovnih izrazov in latinskih izrekov v člankih na manjka, saj je tekst delo strokovnjakov – znanstvenikov. Veliko znanja in poznavanja podatkov je potrebno, da posreduješ tak tekst javnosti. Je pa vprašanje, kakšen odstotek bralstva podano razume, če se sploh loti branja. So se pa avtorji trudili snov podati poljudno, da spoznamo, kako je stanje v EU in širše, pa tudi navznoter, resno. Ne piše se nam dobro, če ne bomo kaj spremenili. Dr. Adam ima kar nekaj pripomb na prvi članek. Ne verjame, da bi nov strateški dokument prinesel kaj koristnega. Bi pa morda vzpostavil možnosti večje refleksivnosti ne le v okviru vita activa, ampak tudi vita contemplativa, ter dinamiziral medijski in ekspertni ter intelektualni prostor in potencial, kar je njegova latentna funkcija, je na koncu zapisal dr. Adam. Kar kunštno, a ne, za navadne smrtnike?

Kako naj se sleherniki na tak dialog strokovnjakov sploh odzovemo? A o čemer so pisali, zadeva predvsem nas. Komentirati ne moremo, če vsebine ne razumemo, tudi pametnega vprašanja ne zastaviti. Radi bi le živeli kot ljudje, v miru in skladno z naravnimi danostmi, v zdravem okolju, v sožitju z vsem, kar nas obdaja. To dobro razumemo, žal čutimo, da nas elite vodijo daleč stran od tega. Znanstveniki, ki imajo dovolj poguma, opozarjajo, da nas vladajoči vodijo v pogubo. Tudi zgoraj omenjena strokovnjaka napovedujeta konec zgodovine. In iščeta izhod v paradigmi, ki je to stanje povzročila. Povečati bo treba produktivnost, konkurenčnost, da bo večji BDP! Sleherniki pa vemo, da večji BDP povečuje le neenakost in revščino. Seveda potrebujemo tudi varnost, zato bomo enormno povečali vojaške proračune, kopičili orožje, zagnali vojaško industrijo, ki bo povečala BDP. Postali bomo bolj odporni na potencialne okupatorje. Logično!? Da z orožjem, ki že obstaja, lahko večkratno uničimo ves svet, ni pomembno. In da raste BDP, potrebujejo tudi vojne! Kako se jih veselimo!? Vse to je skladno s paradigmo, ki jo živimo (in nas pelje h koncu zgodovine). In kako naj raste BDP v neskončnost, ko so viri v naravi omejeni in kupcev že zmanjkuje? Kaj vse počno, same reklame, da bi še izcuzali kaj od slehernikov na velik kup. Podnebne spremembe so za Trumpa še vedno izmišljotina skrajnih levičarjev. In sociala? Ne bo podpiral lenuharjev. Kdor ne dela, naj ne je! Prej nismo mogli zbrati dveh odstotkov BDP za vojsko, ko pa dvigne glas Trump, pet odstotkov ne bo problem. Sprejel je »čudovit« zakon, s katerim bo podprl najbogatejše, ukinil pa zdravstveno zavarovanje za slehernike in celo članarino za OZN!

Dr. Vesna Vuk Godina je v nekem podkastu jasno rekla: dokler bomo sledili le ekonomski racionalnosti (maksimiranju dobičkov), bo peljala pot le navzdol. Mnogo bolj pomembna je socialna racionalnost, kjer bo prioriteta skrb za naravo, okolje in družbo v celoti, da bomo živeli skladno z naravnimi danostmi in skrbeli za blaginjo vseh. To naj bi bila prava ekonomija (skrb za dom in okolje z vsem živim, kar nas obdaja), pravi pater Karel Gržan. Sistem, kjer je edina vrednota pohlep, pa se po njegovo imenuje hrematizem, kar so vedeli že stari Grki.

V tej smeri, nisem opazil, da bi navedeni avtorji razmišljali.

***

Anton Pelko, Grosuplje