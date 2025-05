2025, leto preloma globalne ureditve sveta

V nadaljevanju preberite:

Slovenija je trinajst let po razglasitvi samostojnosti postala članica Nata in EU in s tem dosegla ključna zunanjepolitična in gospodarska cilja. Za njun doseg je izvedla številne reformne napore, ki so znatno zvišali standarde kakovosti življenja v primerjavi z razmerami v nekdanji skupni državi. Članstvo v evroatlantskih integracijah je pomenilo, da smo pomembne dele nacionalne suverenosti uveljavljali v tem članstvu (varnost, ekonomija), pri čemer smo v obdobju po pristopu k EU zaspali na lovorikah. Medtem pa so se razmere v mednarodnih odnosih zaostrile in bistveno spremenile.

V nepredvidljivem mednarodnem okolju so še posebej ranljive majhne države z odprtimi ekonomijami. Taka država je Slovenija. Spremenjeni mednarodni okvir in spremenjeni položaj EU v tem okviru zato še posebej Slovenijo postavlja pred izziv, kako naprej. Ta izziv je najverjetneje doslej največji v zgodovini samostojne slovenske države, zato terja jasen strokoven, javno-intelektualni, civilnodružbeni in politični odziv.