Kako zavarovati poslance?

Politik, ki v demokratični družbi očita, da ga ljudstvo ogroža, ni politik iz ljudstva. To počno predvsem poslanci SDS, ki so v času njihove vladavine ljudstvu kazali svoj volčji obraz, zdaj, pred volitvami pa so si nataknili ovčje maske. V mislih imam njihovo vladavino v preteklih letih, ko so protestnike na ulicah s pomočjo policije preganjali z vodnim topom, solzivcem in aretacijami. Ljudje pod njihovo vladavino niso imeli besede, niso bili ne poslušani ne slišani, tudi niso smeli demonstrirati. Po drugi strani, ko SDS ni bila na oblasti, so prav privrženci SDS demonstrirali celo pred sodiščem. Torej, gre za očitne laži in provokacije po načelu, ko preganjalci preganjanim kličejo: »Primite tatu!«

Tako politiko volka v ovčjem kožuhu poznamo še iz nacističnih časov, in bog ne daj, da se ti časi vrnejo. Ljudje ne smemo le poslušati prijaznih besed, videti moramo tudi sovražne oči. Volk lahko spreminja svojo dlako, svoje nravi pa ne more. Njihovo sovražno bistvo do ljudi ostaja tudi v opoziciji, saj ne pustijo izvoljeni vladi, da bi ta sprejemala zakonske ukrepe za izboljšanje položaja in izhoda iz raznovrstnih kriz. Prav povzročanje kriz in strahu je njihov način vladanja. Vse po načelu, če nisi moj privrženec, si moj sovražnik. To se še vedno dogaja z obračunavanjem z novinarji na televiziji.

Volk se vedno počuti ogroženega. Zakaj? Ker vsakogar ogroža.

Poglejmo današnji absurd. Ste že kdaj videli, da bi ovčka napadala volka? Ko politični volk napade miroljubno ovčko in s tem med ljudstvom povzroči preplah, takoj razglasi, da je bil tudi sam napaden na podoben način. Mar ne gre za ušivo politiko? Katere ovčke pa si želijo za pastirja volkove? Ne pozabimo, da so zveri samo zveri, in jih je treba (za)varovati tako, da ne bodo napadale. To naj velja tudi za varovanje vseh poslancev.