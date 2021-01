Kdo je kriv za epidemijo – vlada ali ljudstvo? (4)

Dr. Blaž Mesec 13. januarja v pismih bralcev v odgovoru Ivanu Ketišu pod naslovom Kdo je kriv za epidemijo – vlada ali ljudstvo? zatrdi, da njegovo gledanje ni strankarskopolitično motivirano. Je pa zato neznanstveno! Ker je iz »foha«, stroke, ko bi moral poznati tudi normalno distribucijo intelektualnega nivoja, bi moral vedeti, da ni res, da »nekateri ne upoštevajo ukrepov zaradi pomanjkljivosti in nedoslednosti vlade in zaradi nasprotovanja vladi; mnogi zato, ker jim je udobneje in bolj veselo, če se ukrepov ne držijo, posebno še, ker vidijo, da bolezen za mnoge ni usodna«.



Ljudje naj bi v splošnem preživeli svojo življenjsko dobo tako, da se specializirajo za delo in spoznavanje na določenem področju (ne na vseh). Tak namen ima delitev dela že od kmetijske revolucije dalje – ki se je po Harariju začela pred okoli 12.000 leti (in se vedno bolj drobi še dandanes). S tem namenom so ljudje izoblikovali (in privolili), da bo določen segment ljudi poskrbel za to, da bo oblastoval (jih usmerjal), da se bodo oni lahko (vsak po svojih interesih) poglobili v delo in znanje, ki jih zanima (tako kot Blaž Mesec, ki se je posvetil določeni veji znanosti, ne pa vsem vejam kar počez).



Pogojno bi se lahko celo strinjal z njim, da je za svoje zdravje v prvi vrsti odgovoren vsakdo sam, šele potem drugi in vlada …

Če ne bi ravno na tem področju oblast uvidela svoje niše, na kateri lahko do onemoglosti izkorišča ljudi. Ker drži kot pribito, da je vsak sam sebi najbližji. Zato so ljudje pripravljeni marsikaj storiti za svoje zdravje. Ampak to pomeni, da bi morali vsi imeti skoraj medicinsko izobrazbo. To pa pomeni, da ni več delitve dela in znanja (saj bi bili vsi usmerjeni samo v medicino).



Zato pa imamo oblast. Zato, ker razpolaga z medicinskim znanjem (ali si ga lahko privošči v obliki raznih svetovalcev in ekspertnih skupin) in vodi ljudstvo tako, da lahko živi varno. In tega ta vlada (pa še večina zahodnih, predvsem ameriška) ne dela. Ker se izgovori tako kot Mesec: »Vsak je za svoje zdravje odgovoren sam!«



Nikoli, na primer, ne bom pozabil, kako je nastajal tako imenovani protikadilski zakon. Toliko je bilo s strani oblasti in medijev govorjenja, kako kajenje v zaprtih prostorih zastruplja zrak vsem, tudi kadilcem, da bi lahko vsak kadilec spoznal, kako škodljivo je kajenje v zaprtih prostorih. Pa vendarle kadilci niso nehali kaditi v zaprtih prostorih, dokler ni bil sprejet ustrezen zakon.



Ne govorite torej, kako je vsakdo v prvi vrsti odgovoren za svoje zdravje v času epidemije, saj je v prvi vrsti odgovorna oblast, ki mora predpisati take ukrepe (zakone), da bodo ljudje brez pretirane skrbi za svoje zdravje lahko relativno mirno in nemoteče še naprej opravljali svoje delo in pridobivali (poglabljali) svoja znanja v smeri, ki jih zanima. Sicer pa bi se Mesec lahko kaj naučil iz švedskega modela spopadanja z epidemijo.



