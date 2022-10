Monografija LUZ60

V četrtek, 13. septembra, je Ljubljanski urbanistični zavod (LUZ) predstavil v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje na Fužinskem gradu v Ljubljani obsežno Monografijo LUZ60. Opravili so veliko dela, na področju urbanizma pa so žal prezrli nekatera dejstva.

LUZ je namreč poleg »vplivnega območja« Ljubljane, za katero je izdelal Generalni urbanistični plan (GUP), pregledal razmere tudi v »širšem« prostoru, ki je obsegal celotno območje vseh petih ljubljanskih občin. Prezrto pa je ostalo še dejstvo, da segajo korenine prepoznane »zvezdaste konstelacije« ali po »krakih« poimenovane zasnove Ljubljane do fakultete za arhitekturo v Ljubljani. Prepoznal jo je namreč profesor Edvard Ravnikar, njegov učenec Marko Šlajmer, ki je takrat vodil LUZ, pa je poskrbel za uveljavitev te zasnove.

LUZ so ustanovili leta 1960 za pripravo GUP Ljubljane. Ko so ga sprejeli, so uzakonili tudi prepoznano mestno zasnovo. Prepričan sem, da bi bilo prav, če bi za ta dejstva vedeli vsi, ki danes odločajo o Ljubljani in v njej živijo.

Profesorja in učenca pa bi se bili dolžni ob izdaji monografije vsaj spomniti. To smo pogrešali še posebej pri govorcih na predstavitvi monografije.