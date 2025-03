Pismo predsedniku vlade o pokojninski reformi

Predsedniku vlade dr. Robertu Golobu pišem glede načrtovane reforme pokojninskega sistema, ki se nanaša na izvrševanje in prilagajanje pokojninskih pravic v naši državi. Ob tem je nujno, da jasneje opredelimo cilje in pravičnost reforme, ki bo vplivala na življenje številnih slovenskih državljanov.

Zaskrbljen sem, da trenutna smer reforme lahko vodi v izenačevanje pokojnin, ne da bi upoštevali ustrezne prispevke, ki so jih posamezniki vplačevali v pokojninsko blagajno. V sistemu, kjer se pokojnine usklajujejo zgolj na osnovi najnižjih prejemkov, bo to vodilo do izenačevalnega učinka, ki ne odraža delovnih prispevkov in finančne odgovornosti tistih, ki so vlagali v svojo pokojninsko bodočnost.

Iskreno verjamem, da bi morali oblikovati reformo, ki bo pri vseh sorazmerno ustrezala njihovim prispevkom in življenjskim okoliščinam. Mnogi upokojenci, ki so redno in dosledno polnili pokojninsko blagajno, zaslužijo, da prejemajo pokojnine, ki odražajo njihovo prizadevanje in prispevke. Hkrati pa je treba poskrbeti za zaščito najbolj ranljivih skupin, ki se soočajo s tveganjem revščine.

Najslabše smo jo odnesli moški, ki smo bili upokojeni med 1. januarjem 2013 in 31. decembrom 2019, ko nam je bila odmerjena pokojnina v višini 57,25 odstotka od našega 24-letnega povprečja prejete plače. Menim, da bi morala država to krivico odpraviti in tem upokojencem ponovno odmeriti pokojnino glede na trenutno veljavni zakon, ko se je odmerni odstotek dvignil na 63,5 odstotka.

Zelo pomembno je, da pokojninska reforma ne vodi v dodatno neenakost, ampak da se ustvari pravičen in vzdržen sistem. Prepričan sem, da lahko skupaj najdemo rešitve, ki bodo zaščitile pravice vseh upokojencev ter zagotovile pravične in dostojne pokojnine za vse, ki so vlagali v svojo prihodnost. Hvala za pozornost in trud pri iskanju ustreznih rešitev za to ključno vprašanje.