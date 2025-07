Poziv k umiku opisa izraelskih gospodarskih panog s spletne strani Izvozno okno

Spoštovana direktorica Spirit Slovenija ga. Tamara Zajec Balažič in spoštovani minister za gospodarstvo, turizem in šport g. Matjaž Han,

na spletni strani Spirit Slovenija Izvozno okno smo zasledili opis gospodarskih panog v Izraelu, ki slovenska podjetja vabi h gospodarskemu sodelovanju. Opozarjamo, da opis z uporabo marketinškega jezika prikriva ekonomijo okupacije in genocida, ki jo je v svojem zadnjem odmevnem poročilu analizira Francesca Albanese, posebna poročevalka Združenih narodov (ZN) o stanju človekovih pravic na palestinskih zasedenih ozemljih.

Znova izpostavljamo, da je Meddržavno sodišče v Haagu 19. julija 2024 med drugim odločilo, da kakršnokoli sodelovanje države članice ZN, njenih entitet ali mednarodnih organizacij z izraelskimi institucijami, naj bodo te politične, akademske, kulturne, športne ali gospodarske, ki so vključene v izvajanje okupacije ali apartheida, pomeni sodelovanje, podporo in pomoč pri kršitvah mednarodnega prava.

Dodajamo, da je Meddržavno sodišče 26. januarja 2024 v tožbi Republike Južne Afrike proti Izraelu zaradi kršitve določb konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida Izraelu med drugim naložilo, naj takoj prekine vsa dejanja, ki bi lahko privedla do genocida nad palestinskim prebivalstvom. Izrael odločitev sodišča ne upošteva in z orožjem, ki ga tržite na omenjeni spletni strani, v Gazi izvaja genocid nad palestinskim prebivalstvom. Pred očmi svetovne javnosti.

Pozivamo vas, da spoštujete mednarodno pravo in opis s spletne strani Izvozno okno v celoti umaknete, slovenska podjetja in morebitne druge pravne osebe pa obvestite, da sodelovanje s katerokoli od naštetih izraelskih industrijskih panog lahko predstavlja kršitev mednarodnega prava in utemeljuje sum sostorilstva za vojna hudodelstva, hudodelstva zoper človečnost in genocid, zato je treba vsakršno sodelovanje z Izraelom takoj prekiniti.

Pojasnjujemo, da izraelska vojaška industrija, ki jo opevate na omenjeni spletni strani, že več desetletij razvija, testira in uporablja orožje na Palestinkah, Palestincih, tudi otrocih. Zavržno je, da za opisovanje te genocidne industrije uporabljate za trpljenje palestinskega prebivalstva dehumanizirajoč jezik, na primer, da se Izrael sooča z varnostnimi izzivi.

Tak jezik je eden od pogojev, ki izraelski vojski omogočajo, da v Gazi že 21 mesecev na očeh svetovne javnosti izvaja genocid. Po uradnih podatkih je ubila skoraj 60 tisoč ljudi, od tega 18 tisoč otrok (kar je enako številu 90 odstotkov vseh prvošolcev v šolskem letu 2024/2025 v Sloveniji). Neznano število ljudi v Gazi je pogrešanih – njihova trupla, očitno nevredna pokopa, najverjetneje razpadajo pod neštetimi ruševinami.

Izraelska vojska je z omenjenim orožjem v Gazi uničila vso infrastrukturo, ki jo je pred tem pod lažno pretvezo, da jo za svoje napade uporablja Hamas, razglasila za legitimno tarčo. Pod isto pretvezo blokira dostavo humanitarne pomoči. Pri razdeljevanju tiste, ki ji vstop dovoli, pa strelja na sestradane, dehidrirane, travmatizirane ljudi.

V zadnjih tednih so izraelske sile z zemljo zravnale velik del Rafe na jugu Gaze, kjer namerava Izrael po napovedi obrambnega ministra Israela Kaca vzpostaviti »humanitarno mesto«, kamor naj bi premestili 600 tisoč Palestink, Palestincev. V praksi gre za gradnjo koncentracijskega taborišča. Pri opisovanju izraelske industrije umetne inteligence (UI) zapišete, da »je Izrael postal pomembno središče za razvoj AI«, pri čemer z besedo ne omenite dejanskega namena razvoja UI, ki je: invazivni nadzor nad Palestinkami, Palestinci.

Kot so zapisali pri civilnodružbeni organizaciji Danes je nov dan: »Z izkoriščanjem povečanih računalniških zmogljivosti, izboljšanimi oblačnimi storitvami in zbiranjem ogromnih količin podatkov je izraelski vojaško-industrijski kompleks v zadnjih letih še dodatno utrdil svojo represivno moč. Razvija namreč različne tehnologije, kot so sistemi umetne inteligence in vohunska programska oprema, s katerimi vzpostavlja vseobsežen nadzor nad vsakdanjimi življenji Palestincev, utrjuje sistem apartheida, ustrahuje in ne nazadnje – omogoča trenutni genocidni napad na Gazo.«

Izraelska živilska industrija, katere inovativnost izpostavljate, temelji na pridelovanju in predelovanju pridelkov na ukradeni palestinski zemlji ob uporabi z nasiljem odvzetih naravnih virov, kot je voda. Število po mednarodnem pravu nezakonitih izraelskih naselbin na okupiranem Zahodnem bregu in v Vzhodnem Jeruzalemu se nenehno povečuje.

Trenutno je na Zahodnem bregu okoli 300 tovrstnih naselbin. Poleg njih Izrael gradi in razvija infrastrukturo (ceste, vodovod, kanalizacijo in podobno), ki je dostopna le Izraelcem. Z gradnjo zidu, ki ločuje palestinske skupnosti med sabo ter od njihove zemlje in drugih naravnih virov, pa onemogoča razvoj palestinskega samopreskrbnega kmetijstva in posledično tudi palestinske živilske industrije.

Sodelovanje slovenskih podjetij in drugih pravnih oseb s katerokoli od na omenjeni spletni strani naštetih izraelskih industrijskih panog lahko predstavlja kršitev mednarodnega prava in utemeljuje sum sostorilstva za vojna hudodelstva, hudodelstva zoper človečnost in genocid.

Zato vas pozivamo, da opis v celoti umaknete s spletne strani Izvozno okno, slovenska podjetja in morebitne druge pravne osebe pa obvestite, da kakršnokoli sodelovanje z izraelskimi panogami lahko pomeni kršitev mednarodnega prava in nosi pravne posledice, zato je nujno vsa sodelovanja prekiniti.

***

Eva Gračanin, Nada Pretnar, Barbara Vodopivec, Gibanje za pravice Palestincev