Osumljena uboja v Lovrencu na Pohorju v pripor

V Lovrencu na Pohorju, kjer prebiva vsega 2000 ljudi, je še danes glavna tema pogovorov zločin, ki se je zgodil v torek zvečer. V veliki stanovanjski hiši ob tamkajšnji cerkvi je življenje okoli 22. ure izgubil 53-letni R. Ž.. Za zdaj so kriminalistični preiskovalci mariborske policije zbrali dovolj dokazov, da so kaznivega dejanja uboja osumili 45-letno P. R.

Kaj je gnalo žensko, ki se je le pred nekaj dnevi preselila k žrtvi, da mu je domnevno z nožem prerezala vrat, za zdaj uradno ni znano. Po zločinu je pobegnila na bližnjo avtobusno postajo, vmes pa po telefonu poklicala bivšega najemnika in mu sporočila, kaj se je zgodilo. Ta jo je naznanil na številko 113, kmalu zatem so ji odvzeli prostost. Medtem je stekla intenzivna kriminalistična preiskava.

V policijskem pridržanju, ki sme trajati največ 48 ur, so kriminalisti osumljeno podrobno izprašali. Po besedah virov blizu preiskave se je branila, da je med njo in najemodajalcem prišlo do prepira, ker je želel tisti večer prenočiti v sobi, ki ji jo je dal v najem. Za pokojnega so bile usodne rane, ki mu jih je, kot so prepričani preiskovalci, prizadejala prav najemojemalka.

Na zaslišanju je menda še zanikala, da je imela s pokojnim ljubezensko razmerje. V kraju se je namreč 53-letnik kmalu pohvalil, da ima novo ljubezen. To je nam je potrdil pokojnikov bratranec. »Nazadnje mi je rekel, da ima dekle, s katero hodita. Kaj več pa nisva govorila o njej,« je dejal v sredo.

V Lovrencu na Pohorju smo izvedeli še, da so policisti zaradi kršitev javnega reda in miru na njenem prejšnjem naslovu v tem kraju v preteklosti posredovali že večkrat. Nazadnje, ko jo je domnevno pretepel moški, ki je živel v isti hiši, kjer je stanovanje najemala tudi sama. Ker moški ni imel urejenih papirjev za bivanje v Sloveniji, ga je policija, kot smo izvedeli, odpeljala v dom za tujce.

P. R. je kmalu zatem sprejela ponudbo R. Ž., da se preseli k njemu, saj da si bo tako zmanjšala življenjske stroške. Trinpetdesetletnik je živel sam, bil je brezposeln, domačini so ga opisovali kot malo samosvojega in drugačnega.

Kriminalisti so Kosovko, ki ima slovensko državljanstvo, v četrtek iz pridržanja privedli pred preiskovalnega sodnika mariborske sodnije. Tožilstvo je na pripornem naroku predlagalo, da sodišče zoper ovadeno odredi pripor. Na mariborski policiji so potrdili, da je sodnik predlogu tožilstva sledili in za 45-letnico odredil pripor. Kot so nam razložili na tožilstvu, je sodišče pripor odredilo iz razloga ponovitvene nevarnosti. Grozi ji kazen 15 let zapora.