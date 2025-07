Sina ženske, ki so jo napadli psi, osumili povzročitve smrti iz malomarnosti

Na ulici Lepe Vide v Miklavžu na Dravskem polju bosta v nedeljo minila dva meseca, odkar so trije psi napadli, vsaj eden pa do smrti pogrizel njihovo 84-letno lastnico. Žrtev je bila lastnica psa pasme bulterier ter dveh psov pasme argentinska doga.

Sosed je tisto popoldne slišal glasno ropotanje pasjih posod za hrano, a laježa ne, zato sklepa, da so živali žensko napadle med hranjenjem. Njen 50-letni sin se je takrat mudil v trgovini, doma je, ko se je vrnil, naletel na grozljive prizore. Mama naj bi imela med drugim pregriznjen sapnik, bila naj bi povsem pogrizena in oklana. Življenje je izgubila na domačem dvorišču.

Dan po krvavi tragediji smo izvedeli, da so se sosedje in domačini psov zelo bali. A težave po njihovem pripovedovanju niso bile le z živalmi, ampak tudi s 50-letnikom. Tega so prijavljali pristojnim organom, saj so bili menda psi na sprehodih pogosto brez povodcev in nagobčnikov, kar je obvezno za tiste, ki veljalo za nevarne. Lastniku naj bi bili še večkrat pobegnili čez prenizko dvoriščno ograjo. Uradni veterinarji so medtem sicer uspavali vse tri živali, ki so bile vpletene v tragedijo.

Kriminalisti Policijske uprave Maribor so zaradi tega pod drobnogled vzeli pokojničinega sina. Zdaj so končali s preiskavo. »Ob prihodu policistov na kraj je bila opažena mrtva 84-letna ženska, ob njej pa so se nahajali trije psi. O dogodku sta bila tedaj obveščena dežurni okrožni državni tožilec in dežurni preiskovalni sodnik, ki je za pokojno odredil sodno obdukcijo.

Ugotovljeno je bilo, da je pokojna umrla zaradi več ugrizov in posledične izkrvavitve. Kriminalisti so pri preiskavi navedenega dogodka zbrali dovolj dokazov, da so zoper 50-letnega moškega, zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti po 118. členu kazenskega zakonika na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo, je sporočila Anita Kovačič, tiskovna predstavnica PU Maribor.

Osumljeni moški je bil v preteklosti sicer že obravnavan zaradi prekrškov po določilih zakona o zaščiti živali, pa tudi kaznivih dejanj z elementi nasilja, je še dodala.